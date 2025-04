Ministère du Commerce : Vers la révision de la loi sur la concurrence

Le ministère du Commerce a annoncé, dimanche 6 avril 2025, la révision de la loi 36 relative à la concurrence et aux prix, afin de lutter contre toutes les pratiques portant atteinte à l’intégrité des opérations commerciales.





Ce point législatif a été présenté lors d’une réunion présidée, samedi 5 avril 2025, par le ministre du Commerce, Samir Abid, avec les directeurs régionaux du commerce. La réunion s’est conclue par l’adoption du rapport annuel de performance pour l’année 2024 du programme du commerce intérieur.

Le ministère du Commerce œuvrera pour la révision de la loi 36 en coordination entre la direction centrale, le Conseil de la concurrence, et avec la participation des directions régionales du commerce.

La réunion, à laquelle ont assisté des responsables des structures relevant du ministère, a abordé plusieurs axes, dont l’évaluation de la performance du premier trimestre de l’année en cours et du mois de ramadan, la préparation aux prochaines saisons de consommation, ainsi que la gestion budgétaire.

Selon les données du ministère, l’approvisionnement a suivi un rythme normal, avec une stabilité et une diversité dans l’offre, marquée par la disponibilité de quantités importantes de divers produits, à l’exception de certaines denrées comme le sucre, le café et le riz qui ont connu un rythme d’approvisionnement ordinaire.





Les participants ont souligné la nécessité de coordonner avec toutes les parties concernées pour une planification efficace et une bonne préparation, en assurant la couverture des besoins nationaux de consommation ainsi que la demande supplémentaire liée au secteur touristique.





Le ministère a enregistré une baisse du taux d’inflation grâce aux mesures prises, tout en continuant à maîtriser l’évolution mensuelle et annuelle des prix et à en atténuer la hausse. Il a également constaté une amélioration qualitative et quantitative de l’activité de contrôle économique.

Samir Abid s’est engagé à résoudre toutes les problématiques rencontrées par les directions régionales, notamment celles liées à la logistique, à l’organisation structurelle, aux perspectives de carrière des agents, ainsi qu’à assurer la formation de toutes les personnes concernées.





S.H