Le taux de remplissage des barrages devrait atteindre 40% à la fin du mois de février

L'expert en climatologie et professeur agrégé en géographie, Ameur Bahba, a affirmé, dimanche 2 février 2025, dans une déclaration accordée à l'agence Tap qu'à la fin du mois de février 2025, le taux de remplissage des barrages devrait atteindre 40% de la capacité totale de rétention.





L’expert souligne que les données de la direction générale des barrages révèlent que les quantités d'eau dans les barrages ont atteint 781 millions de mètres cubes au 2 février, contre 756 millions de mètres cubes en 2024.





Il a ajouté que la moyenne actuelle est estimée à près de 800 millions de mètres cubes, notant que les barrages devraient enregistrer une augmentation des apports dans les prochains jours.





Au cours de la seconde moitié de la semaine prochaine, les apports globaux devraient s’améliorer, notamment entre le 7 et le 9 février, période qui verra l’arrivée d’une dépression atmosphérique accompagnée de précipitations importantes, a-t-il souligné.

Et d’annoncer qu’une seconde dépression qui concernera la Tunisie, entraînera une nouvelle vague de précipitations entre le 10 et le 15 février.





Les précipitations les plus importantes enregistrées samedi ont concerné les gouvernorats de Nabeul, Ben Arous et Zaghouan, atteignant un maximum de 148 mm à Béni Khalled et 130 mm à la station privée de Zanko à Takelsa.





Par ailleurs, la station de Borj Cedria a enregistré 105 mm et la localité de Menzel Bouzelfa 98 mm. Ameur Bahba a également révélé que les apports dans les barrages ont augmenté de 28 millions de mètres cubes en raison des précipitations enregistrées la veille, dont 5 millions de mètres cubes dans les barrages du Centre et 6,7 millions de mètres cubes dans ceux du Cap Bon.





Le taux global de remplissage a atteint 33 %, a-t-il encore fait savoir. Et de conclure que le stock global des barrages a atteint 2,3 milliards de mètres cubes.







S.H