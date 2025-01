Résultats des élections partielles du bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins

Imprimer

Les élections visant à renouveler la moitié des membres du bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins de Tunisie (Cnom) se sont déroulées le samedi 18 janvier 2024 dans différennts gouvernorats, dont Tunis et Sousse.

Les résultats ont été annoncés tard dans la nuit. Les nouveaux membres élus sont :

Kais Nouira

Rim Horchani

Rim Ben Gachem

Houda Hammami

Maha Ben Moallem Hachicha

Samir Chtourou

Tarek Bouzid

Saber Dakhli

Ces élections surviennent dans un contexte marqué par des tensions au sein de la profession médicale. En effet, le conseil avait récemment annoncé une augmentation des honoraires médicaux, invoquant l’inflation et le gel de ces tarifs depuis 2019. Cependant, face aux réactions négatives, il avait fait machine arrière en publiant un communiqué qui a suscité une vive indignation, tant sur le fond que sur la forme.

Parmi les nouveaux membres élus, Kais Nouira s’est notamment distingué en critiquant les décisions et la gestion du Cnom. Son élection ne peut être qu’un signe reflétant la volonté des médecins de voir émerger un conseil plus représentatif, à l’écoute des réalités du terrain et indépendant.

I.L