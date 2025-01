Huile d'olive, chèques, … Les 5 infos de la journée

Il est 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 24 décembre 2024 :

Crise de l’huile d’olive en Tunisie : Fathi Ben Khalifa dénonce l’absence de stratégie et les problèmes de commercialisation





Le conseiller économique de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Fathi Ben Khalifa, est intervenu mardi 24 décembre 2024 sur les ondes de Jawhara FM pour évoquer la situation du secteur agricole, notamment en ce qui concerne l’huile d’olive, les volailles et les viandes rouges.

L’invité de Hatem Ben Amara a d’abord déclaré : « Avant le début de la saison de récolte des olives, nous avons tiré la sonnette d’alarme alors que tout le monde se préparait pour cette récolte », en précisant que l’Utap est une force de proposition. Il a également expliqué que l’avancement de la récolte d’olives dans le pays varie selon les régions, en fonction de la présence des huileries, des exportateurs et de leur acquisition des fruits dans chaque zone.

Chkoundali : la nouvelle loi sur les chèques sera une catastrophe pour l’économie tunisienne !





Le professeur universitaire en sciences économiques, Ridha Chkoundali, a une nouvelle fois exprimé ses inquiétudes concernant la récente réforme de la législation sur les chèques et son impact sur l’économie tunisienne.

« Je l’ai dit et je le redis : la nouvelle loi sur les chèques sera une catastrophe, anéantissant les maigres acquis de croissance économique réalisés en Tunisie depuis la révolution, principalement grâce à la consommation des ménages... L’économie tunisienne deviendra encore plus fragile et ne pourra pas résister, car elle sera davantage dépendante de facteurs externes liés aux exportations, qui, eux, ne sont pas garantis », a-t-il déclaré dans une publication sur Facebook datée du mardi 24 décembre 2024.

Pénurie de médicaments : le Syndicat des pharmaciens évoque un manque de liquidité

Le président du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, Zoubeir Guiga, a évoqué, le 24 décembre 2024, une perturbation de l'approvisionnement en médicaments en Tunisie.

Dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique Presse, il a expliqué que cette perturbation était due à plusieurs facteurs, notamment le manque de liquidité. Il a précisé que certains fournisseurs n'avaient pas été payés par la Pharmacie Centrale, qui, à son tour, n'avait pas reçu de paiements de la part de la CNAM (Caisse nationale d'assurance maladie).

Phosphates de Gafsa : grève maintenue pour les 25 et 26 décembre 2024





La Fédération générale des mines, affiliée à l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), a confirmé le maintien de la grève prévue par les agents de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) pour les 25 et 26 décembre 2024.

Dans un communiqué publié le 24 décembre 2024 par Echaab News, organe médiatique de la centrale syndicale, la Fédération générale des mines a annoncé l'échec des réunions de négociation tenues les 20 et 23 décembre 2024, en présence de représentants de la CPG, de la présidence du gouvernement et du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines.