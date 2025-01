Bouzaiene : les chiffres du tabagisme chez les jeunes tunisiens sont effrayants !

Hatem Bouzaiene, docteur et président de l’Alliance tunisienne contre le tabac, est intervenu le mardi 24 décembre 2024 sur Express FM pour alerter sur les dangers du tabagisme, qui touche de plus en plus d’enfants en Tunisie.

Il est revenu sur une étude menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), publiée en 2023, révélant que 11,9 % des adolescents âgés de treize à quinze ans consomment régulièrement du tabac, avec une prévalence qui atteint 14 % chez ceux âgés de quinze à dix-sept ans. En outre, 36,2 % des jeunes sont exposés au tabagisme passif, et ce chiffre grimpe à 49,4 % dans les lieux publics.

L’OMS a également tiré la sonnette d’alarme sur l’âge précoce d’initiation au tabagisme, soulignant que certains enfants tunisiens commencent à fumer dès l’âge de sept ans.

Hatem Bouzaiene a précisé qu’en 2023, la Tunisie a enregistré une forte progression de l’usage des cigarettes électroniques parmi les jeunes, ainsi que du tabac chauffé, récemment introduit sur le marché.

Il a ajouté que plus de 17 % des mineurs utilisent ces nouveaux dispositifs, malgré leur coût élevé censé les rendre inaccessibles. Le médecin a mis en garde contre les dangers de ces alternatives, qui entraînent, tout comme la cigarette traditionnelle, une forte addiction et constituent une menace sérieuse pour la santé des consommateurs.

L’OMS a également révélé que les maladies liées au tabac coûtent chaque année à la Tunisie deux milliards de dinars tunisiens, soit l’équivalent de 1,8 % de son PIB.

Hatem Bouzaiene a appelé les citoyens à plus de responsabilité et plaidé pour un renforcement des lois anti-tabac. Il a rappelé que le tabagisme est la principale cause de plusieurs types de cancers et que l’État, malgré ses efforts, n’est pas en mesure de couvrir les traitements nécessaires, dont les coûts ont fortement augmenté, atteignant parfois entre 200 000 et 300 000 dinars par an et par patient.

M.B.Z