Après la polémique, l’Union des écrivains tunisiens conserve son siège

L’Union des écrivains tunisiens (UET) a publié un communiqué, dimanche 24 novembre 2024, annonçant la fin de la « situation de tension » qui avait marqué ses relations avec le ministère des Affaires culturelles ces derniers temps.

Cette déclaration intervient après la résolution du différend concernant l’évacuation du siège historique de l’Union, situé au centre de Tunis. Ce dossier avait suscité la controverse. En effet, le ministère des Affaires culturelles a décidé l'expulsion de l'Union des écrivains tunisiens (UET) des locaux qui lui étaient mis à disposition. Dans un courrier officiel daté du 20 novembre 2024, le ministère avait justifié cette décision par sa volonté d’optimiser la gestion de ses ressources immobilières dans le cadre des principes de bonne gouvernance.

Selon le communiqué de l’UET, le « dossier a été clôturé de manière positive », le ministère des Affaires culturelles s’étant engagé à entreprendre les travaux de maintenance nécessaires et à équiper le siège conformément à sa valeur historique et symbolique. L’Union a souligné que cette solution reflète l’engagement du ministère à réhabiliter cet espace d’une manière digne de l’histoire de l’Union et de son importance culturelle.

Dans ce même contexte, l’Union a exprimé sa profonde gratitude envers les écrivains et intellectuels qui ont manifesté leur soutien, que ce soit à travers des messages, des articles ou des déclarations, affirmant leur solidarité avec les droits des écrivains en Tunisie.

L’Union a également souligné que cette large solidarité témoigne de la profondeur culturelle de la société tunisienne et de sa conviction quant au rôle essentiel de la culture dans la protection de l’identité nationale et le renforcement de sa résilience symbolique. Cela met en lumière, selon l’Union, que la culture constitue un pilier fondamental de la cohésion et de la stabilité sociale en Tunisie.





S.H