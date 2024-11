PLF 2025 : les nouvelles révisions de l’IRPP en détail

Le projet de Loi de finances 2025, en discussion, suscite un vif intérêt, notamment en raison des changements apportés à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Initialement, le texte introduisait une révision des taux et des paliers, passant de cinq à sept. Cependant, face aux critiques des députés à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), une nouvelle version a été proposée, maintenant les cinq premiers paliers tout en révisant et élargissant les derniers.

La nouvelle proposition maintient les revenus annuels jusqu’à 5.000 dinars exonérés, ceux entre 5.000 et 10.000 dinars imposés à 15%, entre 10.000 et 20.000 dinars à 25%, entre 20.000 et 30.000 dinars à 28% et entre 30.000 et 40.000 dinars à 33%. Les trois derniers paliers ont été modifiés avec l’introduction de deux nouveaux : un pour les revenus entre 40.000 et 50.000 dinars imposés à 36% et un autre pour les revenus entre 50.000 et 70.000 dinars à 38%. Enfin, les revenus excédant 70.000 dinars sont soumis à un taux de 40%. Cette réforme rehausse ainsi le seuil de l’IRPP et renforce la progressivité pour les hauts revenus.



Voici la tableau d'imposition de l'article 44 tel que révisé en commission des finances :

H.K