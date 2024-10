Affaire Ayachi Zammel : report de l'audience de La Manouba au 24 octobre 2024

Abdessatar Messaoudi, président du comité de défense du candidat à la présidence Ayachi Zammel emprisonné depuis le 5 septembre 2024, a indiqué que les avocats de ce dernier étaient face à un véritable dilemme. Il a expliqué que son client devait comparaître, le 17 octobre 2024, soit durant le même jour, devant la cour d'appel de Jendouba et la cour d'appel de La Manouba.

Dans une publication Facebook du 17 octobre 2024, Abdessatar Messaoudi a rappelé que Ayachi Zammel était appelé à comparaître le même jour devant un tribunal situé à Jendouba et un autre situé à La Manouba. Il a expliqué que ni lui ni ses collègues n'ont pu avoir une réponse claire quant à la destination de son client. Ceci a poussé les avocats à se séparer en deux groupes : un premier se trouvant dans la salle d'audience de Jendouba et un second à La Manouba.

Abdessatar Messaoudi a indiqué que le groupe d'avocats de La Manouba a découvert que Ayachi Zammel se trouvait dans la geôle du tribunal. Il a été ramené à la salle d'audience à la suite de la décision du magistrat présidant l'audience. Les avocats ont informé ce dernier de l'absence du comité de défense qui se trouvait en réalité à Jendouba et ont demandé le report de l'audience. Le ministère public a demandé le rejet de cette requête et a insisté sur la poursuite de l'audience. Cependant, la cour a accepté la requête de la défense et a reporté l'audience pour le 24 octobre 2024.

Le président du comité de défense a, aussi, indiqué que Ayachi Zammel a été emmené en prison sous la surveillance d'un véhicule blindé.

S.G