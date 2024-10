PLF 2025, Jumia, Kamel Maddouri… Les 5 infos de la journée

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 16 octobre 2024 :





PLF 2025 - La Tunisie doublera ses emprunts sur le marché local

Selon le projet de la loi de finances 2025 fuité sur Internet, le budget de l'État au titre de l'année 2025 sera de 63 milliards de dinars contre un budget de 77 milliards de dinars en 2024, soit une baisse de 18,18%. D'après la même source, les dépenses de l'État correspondront à 59,828 milliards de dinars contre des revenus de 50,02 milliards de dinars, soit un déficit de 9,8 milliards de dinars. Selon la loi de finances 2024, les dépenses de l'État ont été estimées à 59,8 milliards de dinars et les revenues à 49,18 milliards de dinars, soit un déficit de 10,6 milliards de dinars.





Jumia prévoit de cesser ses activités en Tunisie

Jumia Technologies AG, la plateforme de commerce électronique de premier plan en Afrique, a annoncé, mercredi 16 octobre 2024, la cessation prévue de ses activités en Tunisie et en Afrique du Sud. Cette décision, explique la société, a pour but de concentrer ses ressources sur ses marchés les plus prometteurs, qui présentent un potentiel de croissance plus fort. Selon le PDG de Jumia, Francis Dufay, ces deux entreprises ne représentaient que 2,7% du total des commandes et 3% de la valeur brute des marchandises au cours des six mois clos le 30 juin.





Kamel Maddouri reçoit le président du conseil d'administration de Toyota Tsusho Corporation

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a reçu mercredi 16 octobre 2024, le président du conseil d'administration de Toyota Tsusho Corporation, Nobuhiko Murakami, au palais du gouvernement à la Kasbah, en présence de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie Fatma Thabet Chiboub, et du secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane.





Banque Mondiale : la Tunisie enregistrera une croissance économique de 1,2% en 2024 et de 2,2% en 2025

La Banque Mondiale a publié, aujourd'hui 16 octobre 2024, son "Rapport semestriel sur la situation économique dans la région MENA" dans lequel elle a estimé la croissance économique en 2025 à 2,2% et de 1,2% en 2024. La Banque Mondiale a indiqué que la croissance économique sera positive en Tunisie contrairement aux autres pays importateurs de pétrole. « Cette hausse reflète une légère reprise dans le secteur agricole en Tunisie, qui continue de souffrir des effets persistants des conditions de sécheresse après quatre années de précipitations inférieures à la moyenne », a ajouté la même source.







Meloni : les arrivées d'immigrants illégaux ont diminué de 60% grâce aux mémorandums avec la Tunisie et l’Égypte

S’exprimant hier, mardi 15 octobre 2024, devant le Sénat en vue du Conseil européen des 17 et 18 octobre, la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, a souligné que l'Union européenne a pour priorité stratégique la défense des frontières extérieures, la lutte contre l'immigration irrégulière massive, l'engagement de s'attaquer aux causes profondes de la migration et le soutien aux voies de migration légales. « Je suis fière que l'Italie soit devenue, de ce point de vue, un modèle à suivre. J'ai accueilli avec une grande satisfaction l'attention que, ces derniers mois et ces dernières semaines, divers représentants de gouvernements européens et non européens