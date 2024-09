Syrine Mrabet : la proposition d'amendement ne vise pas à défendre un candidat en particulier

La députée et membre du bureau de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) chargée de l’information et de la communication, Syrine Mrabet, est intervenue, mardi 24 septembre 2024, sur le plateau de Rendez-Vous 9 sur la chaîne Attessia, pour revenir sur la proposition d'amendement de la loi électorale, qui consiste à mettre à l'écart le Tribunal administratif du traitement des litiges électoraux.





Syrine Mrabet a indiqué que le ministère de la Justice a approuvé la proposition de loi, tout en y apportant des modifications mineurs ne touchant pas à son fondement de base. Elle a ajouté que la présidence du gouvernement n'y a pas vu d'inconvénients non plus. D'autres part, elle a indiqué qu'actuellement, 90 députés ont accepté la tenue d'une session extraordinaire afin de pouvoir tenir la plénière prévue le 27 septembre 2024, pour l'examen de ladite proposition de loi.





Par ailleurs, elle a expliqué que cette initiative parlementaire ne vise pas à défendre un candidat en particulier. Dans ce contexte, elle a indiqué que le député est au cœur de l'action politique et que cette proposition s'inscrit au cœur des prérogatives des parlementaires, et qu'il est de leur devoir de préserver la paix sociale. Elle a ajouté que les juges doivent être neutres et se limiter à leurs rôles judiciaires et non pas prendre position ou encore anticiper en statuant sur des recours pas encore intentés.





La députée a affirmé que les décisions du Tribunal administratif étaient politiques et qu'elles déviaient du principe d'impartialité, soulignant que cela justifiait la proposition d'amendement quelques semaines avant la présidentielle.

Elle a assuré, dans ce sens, que d'une manière générale, le changement du Code électoral durant l'année électorale était éthiquement incorrect, cependant, la réalité a imposé la nécessité de l'intervention des députés, et ce, conformément, aux dispositions de l'article 55 de la Constitution.





