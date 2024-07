Fatma Mseddi : je ne parrainerai que Kaïs Saïed !

La députée Fatma Mseddi a annoncé, dans une publication Facebook du lundi 9 juillet 2024, qu’elle ne parrainera, pour la présidentielle, qu'un seul et unique candidat : Kaïs Saïed.

La députée, il faut le rappeler, est une fervente défenseure du processus du 25-Juillet. On notera également qu’une large frange du Parlement y est acquise.

L’Isie a annoncé le 4 juillet les conditions de candidature à l'élection présidentielle. Dans ce contexte, elle a précisé que les conditions de candidature ne sont pas nouvelles et qu'elles ont été établies depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution en 2022.

Pour se porter candidat à la présidence de la République, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Être un électeur inscrit sur le registre électoral.

- Être de nationalité tunisienne, sans autre nationalité, né de père et mère tunisiens, ainsi que de grands-parents paternels et maternels tunisiens, tous ayant conservé leur nationalité tunisienne sans interruption.

- Être de religion musulmane.

- Avoir quarante ans révolus le jour de la présentation de la candidature.

- Jouir de tous ses droits civils et politiques.

- Ne pas avoir exercé la fonction de président de la République pendant deux mandats consécutifs ou séparés.

- Ne pas être touché d'une des interdictions liées à la perte de la qualité d'électeur et de l'éligibilité, résultant d'une condamnation pour les crimes mentionnés aux articles 161 nouveau et 163 nouveau de la loi électorale et à l'article 30 du Code pénal.

Le candidat doit fournir les pièces justificatives de son éligibilité, notamment, les actes de naissances, les certificats de nationalité ainsi qu'un bulletin n°3 récent.

Les conditions relatives aux parrainages pour l'élection présidentielle sont les suivantes :

-Un parrainage de dix députés de l'Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts

Ou

-Un parrainage de quarante présidents élus de collectivités locales, en fonction au moment de l'acceptation des candidatures (conseils locaux, régionaux, ou municipaux)

Ou

- Un parrainage de 10.000 électeurs inscrits sur le registre électoral, répartis sur, au moins, dix circonscriptions législatives, avec un minimum de 500 électeurs par circonscription.

M.B.Z