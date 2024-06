Abir Moussi fait face à deux nouvelles affaires judiciaires

L’avocat et membre du comité de défense de la présidente du Parti Destourien Libre (PDL) Abir Moussi, Ali Bejaoui a indiqué que le mandat de dépôt visant cette dernière n’était plus applicable et qu’elle faisait, actuellement, l’objet d’une détention arbitraire. Il a révélé que Abir Moussi faisait face à deux nouvelles enquêtes.

S’exprimant durant une conférence de presse du 6 juin 2024, Ali Bejaoui a affirmé que cinq mois après l’émission du mandat de dépôt personne n’a été auditionné dans le cadre de la fameuse affaire du bureau d’ordre de la présidence de la République. Il a pointé du doigt un non-respect des procédures et de la loi ayant pour unique but d’empêcher la présidente du PDL de candidater à la présidentielle prévue d’ici la fin de l’année 2024.

L’avocat a, aussi, révélé que sa cliente faisait face à deux nouvelles poursuites en justice. « Nous tenons à vous informer qu’une association a porté plainte contre Abir Moussi… Elle sera auditionnée le 10 juin… Le bureau d’instruction n°20 prévoit d’auditionner aussi Abir Moussi dans un autre dossier le 10 juin… Le but de cette avalanche d’affaires judiciaires est d’empêcher Abir Moussi de se présenter aux élections », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Abir Moussi a été interpellée devant le bureau d’ordre du palais de Carthage à la date du 3 octobre 2023. Elle s’y était rendue afin de déposer une demande de recours administratif. Des policiers se sont rendus sur les lieux. Ils ont embarqué Abir Moussi et confisqué les téléphones des personnes présentes. Deux jours plus tard (jeudi 5 octobre 2023), un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de la présidente du PDL. Elle est accusée, dans le cadre de cette affaire, d’attentat contre la sûreté intérieure de l’État.

Le juge d'instruction du 10e bureau du Tribunal de première instance de Tunis a aussi émis le 1er février un nouveau mandat de dépôt contre la présidente du Parti destourien libre. Ce mandat de dépôt a été émis suite à une plainte déposée par l’Isie en vertu du décret-loi 54. Le 21 février 2024, le juge d’instruction a émis un nouveau mandat contre elle, à la suite d’une plainte déposée par l’Isie conformément aux dispositions de l’article 24 du décret 54.

S.G