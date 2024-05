Chawki Tabib suspend son sit-in à la Maison de l’avocat

L’ancien bâtonnier, Chawki Tabib a annoncé, mardi 14 mai 2024, sa décision de suspendre son sit-in à la Maison de l’avocat, face à la hausse des défis auxquels font face les avocats.

« Face à l'augmentation des défis auxquels est confrontée aujourd'hui la profession d'avocat en Tunisie, ainsi que les attaques, les poursuites judiciaires et les arrestations arbitraires qui en découlent [...] je déclare la suspension de mon sit-in à la Maison de l’avocat, exprimant mes sincères remerciements et ma gratitude à tous ceux qui m'ont soutenus dans ce mouvement de lutte, qu'ils soient mes collègues avocats, des organisations, des personnalités nationales ou internationales… », indique Chawki Tabib.

Pour rappel, l’ancien bâtonnier et président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib, a annoncé, mardi 30 avril 2024, qu’il entame une grève de la faim et sit-in ouvert dans les locaux de la Maison de l’avocat. Chawki Tabib proteste contre l’acharnement judiciaire, les campagnes de diffamation dont il fait l’objet depuis quatre ans et les diverses tentatives de le contraindre au silence. Il avait suspendu la grève de la faim au bout de 72 heures et a poursuivi le sit-in.

S.H