Pour la deuxième année consécutive, l’agence de communication « Echocom » reçoit un prix de l’ANPE

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) a décernée, samedi 16 septembre 2023, le « Prix du meilleur article en langue française, journal électronique », à Echocom, la première agence de communication en Tunisie et en Afrique du Nord 100 % digitale et Eco-friendly.

Najeh Kharrez, fondatrice de l’agence Echocom, a reçu ce prix qui s’inscrit dans le cadre du concours du meilleur œuvre journalistique, et qui porte sur « l’importance du secteur de la réfrigération dans la réduction des émissions de fluides frigorigènes qui causent l’appauvrissement de la couche d’ozone et le réchauffement climatique ».



L’ANPE avait annoncé ce concours le mois de juin 2023. Le site électronique L’Écho Tunisien, géré par Echocom, a participé à ce concours en publiant un article en langue française.

Grâce à sa méthodologie solide, son contenu riche et sa plume éditoriale distinguée, ce travail journalistique a pu remporter le premier prix parmi les journaux francophones en ligne.

Le site « L’Echo Tunisien » est un site complet qui s’intéresse aux actualités tunisiennes et internationales. Le contenu est rédigé en deux langues: l’arabe et le français. Le site propose en outre une variété de supports médiatiques qui incluent la culture, la femme, la santé, l’économie, l’environnement, le style de vie, le sport et même le monde de l’automobile.

« L’Écho Tunisien » diffuse quotidiennement une Newsletter avec une sélection de plus de 15 articles de qualité pour garder le public informé des dernières nouvelles et tendances.

Ce journal électronique, ne cesse de présenter des nouveautés et de proposer de nouveaux projets. Récemment, le magazine a pris l'initiative de créer des dossiers spéciaux mensuels qui abordent à chaque fois des thématiques différentes. Le premier dossier a été consacré à l'Argentine, celui-ci a eu des retours positifs. Le deuxième vient d’être publié, il est quant à lui dédié à l'environnement.

Echocom profite de cette belle occasion pour remercier l’ensemble de l’équipe qui y a contribué.