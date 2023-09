Plusieurs incendies se déclarent à Jendouba

La direction régionale de la Protection civile de Jendouba a a annoncé, dimanche 17 septembre 2023, que la région a connu une hausse remarquable des températures dépassant les 42 degrés. Des incendies se sont déclarés à plusieurs endroits, notamment dans les régions d'El Azaizia, Dar Fatma, El Marej dans la délégation d'Aïn Draham, Errimal dans la délégation de Tabarka, et Souk El Sebt dans la région de Jendouba.

La direction régionale assure que la plupart des incendies ont été maîtrisés grâce à la mobilisation de toutes les ressources matérielles et humaines par les services de la protection civile, la direction des forêts, en présence des forces de sécurité nationales, sous la supervision directe du gouverneur de Jendouba et du délégué d'Aïn Draham, notamment pour l'incendie d'El Marej tenant compte de sa proximité avec les zones résidentielles, qui ont été protégées et sécurisées pour empêcher la propagation des flammes.

Les efforts de la protection civile, de la direction des forêts et de la Croissant Rouge se poursuivent jusqu'à présent pour maîtriser complètement l'incendie.





S.H