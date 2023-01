Maher Djedidi : le deuxième tour des législatives est prévu pour dimanche 29 janvier

Le deuxième tour des élections législatives se tiendra dimanche 29 janvier 2023, a annoncé, jeudi 12 janvier 2023, le vice-président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Maher Djedidi.

Au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, M. Djedidi a ainsi expliqué que la Tunisie est un État d’institutions et que la loi électorale dispose que la tenue des élections se base sur un décret présidentiel convoquant les électeurs aux élections.

« L’Isie interagit avec des lois. Aujourd’hui, la décision en vigueur est celle de la convocation des électeurs pour les élections législatives du 17 décembre 2022. À part cela et quel que soit les initiatives, les appels de la rue ne concernent pas l’instance. La loi doit être appliquée, le décret de convocation des électeurs est la loi en vigueur aujourd’hui ! », a-t-il spécifié.

Le membre de l’Isie a indiqué que le Tribunal administratif est en train de statuer sur les recours et devrait s'y prononcer entre aujourd’hui et demain, le 12 et le 13 janvier 2023. L’Isie aura 48 heures pour annoncer les résultats définitifs du premier tour des élections législatives.

Toujours selon lui, une conférence de presse se tiendra dimanche 15 janvier 2023 à 11 heures pour l'annonce des résultats finaux du premier tour des élections et pour annoncer le démarrage du deuxième tour.

La campagne électorale démarrera le 16 janvier 2023 et s’achèvera le 27 janvier 2023. Le 28 janvier sera la journée du silence électoral alors que le 29 janvier 2023 sera le jour des élections du deuxième tour des législatives.

I.N