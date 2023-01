Forum économique mondial : la Tunisie est principalement menacée par une crise au niveau de la dette

Selon le Rapport sur les risques mondiaux 2023 (Global Risks Report 2023), publié le 11 janvier 2023 par le Forum économique mondial (WEF), la Tunisie fait face, en premier lieu, à une possible crise au niveau de sa dette. Le rapport la place en tête du classement des risques encourus par la Tunisie.





Selon la même source, les autres risques sont un effondrement de l'État, une crise majeure d'approvisionnement en matières premières, une crise au niveau du coût de la vie et une inflation rapide et/ou continue. Le rapport de 2022 avait placé la question de la dette publique en deuxième place du classement. Le risque le plus élevé était l’effondrement de l’État. Le WEF avait, aussi, évoqué la prolifération de l'économie illicite et avait placé cet élément en sixième place du classement du rapport de 2022.













Pour ce qui est du rapport de 2023, le Forum économique mondial a considéré que la pénurie de produits de première nécessité pouvait alimenter l'instabilité sociale et politique. L'insécurité pourrait accroître l'instabilité dans les pays confrontés simultanément à des crises au niveau de la dette publique et des produits alimentaires. Le rapport a évoqué la Tunisie comme exemple des pays faisant partie de cette catégorie. En plus de la Tunisie, les pays faisant face à ces défis sont le Ghana, le Pakistan, l'Égypte et le Liban.

La même source a expliqué que les grands marchés émergents, tels que la Tunisie, présentaient un risque élevé de défaut de paiement. Cette catégorie inclut, également, l'Argentine, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Pakistan et la Turquie.





S.G