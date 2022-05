Taoufik Charfeddine reçoit l'ambassadeur de Suisse en Tunisie

Le Ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine a reçu, ce jeudi 19 mai 2022, au siège du ministère l'ambassadeur de Suisse en Tunisie, Joseph Renggli.

Cette rencontre a été l'occasion pour discuter d'un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment dans les domaines de la coopération entre les ministères de l'intérieur des deux pays et des moyens permettant de les renforcer en ce qui concerne, notamment, la migration irrégulière, la lutte contre les catastrophes et l’appui de la protection civile,

Il a, également, été question des mécanismes permettant de développer les programmes conjoints dans le domaine des affaires locales et de la décentralisation.

S.H