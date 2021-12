La BIAT remporte 4 récompenses internationales en 2021





La BIAT a remporté quatre labels d’excellence internationaux au titre de l’année 2021. En plus des prix de meilleure gouvernance bancaire, meilleure équipe de gestion bancaire et meilleure banque dépositaire en Tunisie obtenues cette année encore, la BIAT voit sa stratégie de digitalisation sacrée meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du nord. Ces reconnaissances honorent la BIAT et appuient son engagement dans l’excellence.

En 2021, plusieurs magazines de renommée internationale ont attribué des récompenses bancaires à la BIAT. Des distinctions prestigieuses qui saluent les performances de la BIAT en matière de gouvernance, de gestion bancaire, de services de banque dépositaire et de transformation digitale.

Quatre labels d’excellence ont été attribués à la BIAT par les magazines internationaux spécialisés en économie et finance, Capital Finance International, Business Vision et Global Finance. Ces prix sont le couronnement d’un processus de sélection piloté par des experts financiers internationaux qui allie interviews du top management et analyses des documents publics.

Prix de Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie attribué par Capital Finance International :

CFI.co a attribué à la BIAT le prix de « Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie » pour la 3ème année consécutive. Ce prix appuie l’excellence du système de gouvernance de la BIAT, un des piliers de sa réussite. Il salue les prouesses de la BIAT sur un certain nombre de critères : la stabilité et la performance financière ; la qualité du service client ; la création de valeur et l’innovation ; le leadership exécutif ; l’excellence dans la gouvernance de l’entreprise ; la gestion des risques ; l’utilisation de la technologie et l’intégration de la responsabilité sociétale des entreprises dans la stratégie de la banque.

Le Jury de CFI.co dans son rapport estime que « La BIAT est dirigée par un conseil d'administration expérimenté et soutenu par des comités de surveillance stratégique, notamment les comités de la conformité, de l'audit et des risques. Les collaborateurs de la BIAT sont conscients de l’importance de la conformité et du respect des mandats juridiques et éthiques, et en font leur priorité quotidienne ».

Prix de Meilleure équipe de gestion bancaire en Tunisie attribué par Business Vision :

Business Vision a décerné le prix de « Meilleure équipe de gestion bancaire en Tunisie 2021 » à la BIAT pour la deuxième fois (prix déjà reçu en 2019). BV world estime que les banques sont le moteur de l’économie et doivent faire l’objet d’un examen approfondi de la part des autorités de réglementation et de la presse. Ils attribuent ces prix pour célébrer l’impact positif de banques bien gérées et pour reconnaître les équipes qui se sont avérées exceptionnelles pour faire progresser leur économie.

Prix de Meilleure Stratégie de digitalisation en Afrique du nord attribué par Capital Finance International :

CFI.co a attribué à la BIAT le prix de « Meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du nord» en 2021. Ce nouveau prix attribué à la BIAT salue la transformation digitale stratégique opérée par la banque. Les critères de sélection pour ce prix se basent sur la création de valeur pour les actionnaires et toutes les autres parties prenantes, l’innovation mise en œuvre, l’expérience utilisateur améliorée, l’efficacité et rentabilité, le leadership du marché, la différenciation par rapport à la concurrence et l’utilisation de nouvelles technologies. Le Jury de CFI.co a affirmé dans son rapport : « La transformation digitale est un élément clé de la stratégie de croissance de la BIAT. La banque évolue et s’adapte pour offrir de meilleures prestations à ses clients, car les évolutions technologiques redéfinissent les frontières entre les prestataires de services financiers et leurs clients et facilitent les interactions et les accès aux données à distance».

Prix de Meilleure Banque Dépositaire en Tunisie attribué par Global Finance :

La BIAT a reçu le prix de « meilleure banque dépositaire en Tunisie » pour la 2ème année consécutive par le magazine Global Finance. Ce prix consacre l’excellence du service et la qualité des opérations et de la relation client de l’activité titres et dépositaires de la BIAT. Cette distinction salue la performance continue de l’activité dépositaire de la BIAT.

Ces reconnaissances internationales honorent la BIAT et appuient son ambition de développement continu et à tous les niveaux pour se hisser aux standards internationaux.