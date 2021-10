Hausse du prix des barres de fer destinées à la construction

Le prix des barres de fer destinées à la construction a été augmenté de 10%, a annoncé, jeudi 30 septembre 2021, le président de la Chambre nationale des fabricants de fer, Mohamed Hédi Ben Ayed.

La hausse a été décidée par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, suite aux revendications des professionnels après la hausse de la matière première (billettes de fer). M. Ben Ayed a ainsi expliqué, dans une déclaration à Jawhara Fm, que l’ancien prix fixé par le ministère ne couvrait même pas le prix de la matière première et qu’en ajoutant les coûts de production, les professionnels travaillaient à perte.

En effet, la tonne de billettes de fer coûte 2.000 dinars alors que le prix de vente de la tonne de fer destiné à la construction est au prix de 1.950 dinars.

Ce qui poussait trois sur cinq usines à suspendre leur production étant incapables d’importer la matière première.

Ainsi et après avoir examiné les factures et enquêté sur les sociétés du secteur, leurs stocks et constaté que les fabricants vendaient à perte, le ministère a approuvé l’augmentation de prix.

Mohamed Hédi Ben Ayed a profité de l’occasion pour appeler à la libération des prix des barres de fer destinées à la construction, en notant que la production est quatre fois supérieure à la demande.

I.N