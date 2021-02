Mezzo favorise le rapprochement entre ses collaborateurs grâce à son challenge Erbah Tounsi by Mezzo

Mezzo favorise le rapprochement entre ses collaborateurs et le Made In Tunisia grâce à son challenge Erbah Tounsi by Mezzo qui permet à l’un de ses collaborateurs de remporter une voiture de la marque tunisienne Wallys

And the winner is Maroua BEN NASSER…. C’est la phrase consacrée que l’on a entendue, ce jeudi 11 février, lors d’un évènement - animé par Khaoula KHALSI - qui célébrait l’annonce des résultats du challenge Erbah Tounsi by Mezzo, en présence des cadres et des collaborateurs de l’entreprise, et d’un huissier-notaire.

Pour Mezzo, le choix d’avoir offert une Wallys, marque fleuron tunisienne de l’automobile créée en 2006 par les Frères Guiga, à Maroua n’est absolument pas anodin : il traduit la priorité et la volonté du Groupe d’encourager les entreprises tunisiennes pour en faire des partenaires de tous les moments :

« Il était important pour nous, dans le cadre de ce challenge, de choisir une marque tunisienne telle que Wallyscar pour récompenser notre meilleur collaborateur. Le nom que nous avons donné à notre challenge résume tout : notre engagement dans l’encouragement d’entreprises tunisiennes est réel et prioritaire et permet de marquer notre propre positionnement d’entité cent pour cent tunisienne. En offrant un cadeau d’une telle valeur, nous avons voulu également montrer à nos collaborateurs l’importance que nous leur accordons et notre reconnaissance dans leur implication dans notre success story. » annonçait Anissa MSADDAK, Directrice du site.

Rappelons que Mezzo est un Centre de Relation Clients spécialisé dans le multi canal et le Digital créé en 2003. Rassemblant plus de 1200 salariés et travaillant en 12 langues, le Groupe Mezzo enregistre la majorité de son chiffre d’affaires en Tunisie et regroupe huit secteurs d’activité.

Erbah Tounsi by Mezzo, un challenge Made In Tunisia qui rapproche les collaborateurs de l’entreprise

Le challenge Erbah Tounsi by Mezzo est une première en Tunisie dans le secteur des Centres de relation Clients. S’étendant de juillet à décembre 2020, il a permis avant tout aux collaborateurs du Groupe Mezzo, de renouer avec leurs activités et leurs challenges, après les périodes difficiles du confinement de mai dernier.

« Erbah Tounsi by Mezzo a également rapproché nos collaborateurs. D’abord, le challenge a permis à nos collaborateurs en télétravail de rester connectés avec leurs collègues travaillant en présentiel. Du fait de la création des équipes, il a également favorisé la prise de contact entre les collaborateurs qui ne travaillent pas sur les mêmes plateaux et qui ne se connaissent donc pas forcément » annonce Ahmed BEN AMMAR, Delivery Manager.

Erbah Tounsi by Mezzo a concerné tous les collaborateurs de l’entreprise, anciens ou nouveaux, Répartis par groupe de cinq, issus de différents plateaux de production et activités, les employés gagnaient des points en atteignant des objectifs du métiers.

Après six mois de challenge, en décembre dernier, une cinquantaine de collaborateurs avaient dépassé les objectifs. Hier, en présence d’un huissier-notaire, Maroua BEN NASR était tirée au sort parmi cette cinquantaine de nominés, permettant aussi aux membres de son équipe de gagner plusieurs cadeaux, toujours made in Tunisia