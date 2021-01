Les syndicats de l’enseignement appellent au confinement sanitaire général

Les fédérations de l’enseignement de base et de l'enseignement secondaire ont appelé, dans un communiqué conjoint daté de ce mardi 12 janvier 2021, à décréter un confinement sanitaire général pour casser la courbe de contamination.

En effet, les deux organisations dénoncent ce qu’elles considèrent comme étant un laxisme du gouvernement dans la prise de ses responsabilités et son insouciance quant à la protection de la santé et de la vie des Tunisiens, d’une part, et le laxisme du ministère de l’Education quant à la mise en application des mesures sanitaires.

Les deux syndicats ont, dans ce cadre, appelé le ministère de l’Education à allouer les ressources financières nécessaires et à fournir les équipements logistiques pour une application stricte du pratocole sanitaire. Ils revendiquent aussi un nouveau round de négociations pour se mettre d’accord sur les ajustements à faire pour le reste de l’année scolaire.

Les fédérations en ont profité pour vivement condamner les déclarations de la porte-parole du ministère de la Santé contre les enseignants, ainsi que tout usage de la souffrance des enseignants ou une minimisation de leur sacrifice. Elles ont appelé le ministre de la Santé à assumer la teneur de ses déclarations et à prendre les mesures nécessaires pour leur rendre leur dignité.

Tout en appelant à répondre rapidement à leurs revendications, les deux syndicats ont précisé qu’ils n’hésiteront pas à prendre les disponsitions de militantisme nécessaires. Ils demandent dans ce cadre aux enseignants de se tenir prêts à toute action pour défendre leurs droits.

I.N