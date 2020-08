Mutation de Béchir Akremi : quen est-il des agressions de magistrats ?

La décision du Conseil de la magistrature judiciaire de muter le procureur de la République Béchir Akremi a suscité une vive polémique depuis sa révélation. Connu pour être proche du mouvement Ennahdha, plusieurs personnalités évoquent des pressions exercées par le parti islamiste contre les magistrats pour revenir sur cette décision. De plus, le mouvement dans le corps des magistrats devrait être publié avant le 25 août courant et que l’assemblée générale de Conseil supérieur de la magistrature se tiendrait dans la journée de demain.

Dans ce contexte, l’avocate et chroniqueuse Dalila Msaddek a publié sur sa page Facebook une information selon laquelle un avocat nahdhaoui au sein du Conseil de la magistrature aurait agressé ses collègues et qu’il aurait même jeté un verre contre l’une d’entre elles. « Comme cadeau pour les femmes tunisiennes, Ennahdha envoie son avocat pour menacer les juges du CSM. Viendra le jour… et tu vas quitter… », indique Dalila Msaddek.

Toutefois, le Conseil de la magistrature judiciaire a publié un communiqué, ce mardi 11 août 2020 pour répondre à toute cette polémique, assurant qu’il n’y a eu aucune agression, soulignant qu’il s’agit uniquement de rumeurs visant à déstabiliser le conseil, qui poursuit ses travaux conformément aux dispositions de la loi et dans le cadre du respect mutuel entre ses membres.

