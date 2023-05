L'éléphant dépressif est-il celui du zoo du Belvédère ?

Le zoo du Belvédère en Tunisie a accueilli le vendredi 5 mai 2023 une nouvelle éléphante femelle nommée Baby, âgée entre 36 et 38 ans. Elle a rejoint les animaux du parc après de nombreuses années depuis la mort de l'éléphante Bambi.

L'éléphante nommée Baby a été offerte au zoo de Belvédère par un citoyen français par l'intermédiaire d'un homme d'affaires tunisien résidant à l'étranger. Elle a été ramenée en Tunisie après la finalisation de toutes les procédures légales et administratives par les parties concernées.

Depuis son arrivée en Tunisie, les internautes ont suivi cet événement, minute par minute, en publiant des photos de son arrivée au port jusqu’à son déplacement au zoo. Les réactions se sont diversifiées, entre la joie d'accueillir cette nouvelle éléphante après de longues années d'absence et les critiques sur ses conditions de vie en Tunisie. Parmi ces publications, une photo a fait le buzz. Elle montre un éléphant en détresse, secouant la tête contre le mur, et un internaute note que l'animal est en état dépressif. Cette image a suscité un grand flux de réactions et de partages. « Pauvre animale, arrivée en Tunisie, elle est déjà déprimée », commente un Tunisien sur Facebook, « L'éléphante est triste, elle va passer sa vie en Tunisie », commente un autre.

Cependant, cette image ne représente pas la nouvelle éléphante qui est récemment arrivée en Tunisie. Elle ne provient même pas de la Tunisie. Une recherche d'image inversée a montré qu'il s'agit plutôt de Kaavan, un éléphant mâle d'Asie âgé de 38 ans et captivé au Pakistan, au zoo d'Islamabad. Kaavan est né en 1985 et après avoir été seul pendant près de cinq ans, il a eu un compagnon nommé Saheli en 1990. L'éléphant a été offert au Pakistan par le Bangladesh pour apaiser sa solitude. Mais avec la disparition de Saheli en 2012, Kaavan est redevenu seul et a développé de graves problèmes psychologiques. Souffrant de maladie mentale à cause de la solitude, il a montré des signes d'ennui et de léthargie et est devenu connu comme « l’éléphant le plus solitaire du monde ».

Plus tard, en 2016, une campagne a été lancée avec l'appui de la chanteuse pop américaine Cher et de son association caritative "Free the Wild" pour demander sa libération du zoo. Plus de 400.000 pétitions ont été signées dans le monde entier pour libérer Kaavan du zoo d'Islamabad. Le 30 novembre 2020, le sanctuaire du Cambodge a accueilli l'éléphant le plus solitaire du monde pour l'aider à commencer une nouvelle vie.

L’image de l’animal a été déjà partagée par le site code animal en octobre 2020, pour annoncer la fermeture du zoo de Marghazar, dans lequel se trouvait l’animal, puis le site Terracediaries en a publié l’information sur son départ au Cambodge, en décembre 2020.

Ainsi l’éléphant déprimé ne provient de la Tunisie mais du zoo d’Islamabad au Pakistan.

