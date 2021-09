Passe vaccinal : Les textes réglementaires en cours d’élaboration

Bientôt les citoyens tunisiens devront présenter un passe vaccinal afin d’accéder à certains espaces publics. Les textes visant à réglementer l’opération sont, d’ailleurs, en cours d’élaboration, selon le président de la commission de confinement, Mohamed Rebhi.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM jeudi 16 septembre 2021, il a précisé que cette mesure préventive avait pour objectif de protéger la communauté rappelant que la vaccination demeure une liberté individuelle.

« Les citoyens devraient faire preuve de compréhension car cela vise l’intérêt général », a-t-il ajouté.

Le 25 août, la porte-parole du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Jalila Ben Khalil, a annoncé l’adoption du passe vaccinal précisant que cette mesure sera appliquée progressivement dans les établissements et institutions publics, banques et cliniques et à commencer par les personnes âgées de 40 ans et plus, afin d’endiguer l’épidémie Covid-19.

Un certificat de vaccination est, rappelons-le, disponible sur l’espace citoyen de la plateforme Evax pour les personnes ayant achevé leur schéma vaccinal.

N.J.