Diagnostic dimpact de la Covid-19 et scénarios dévolution à lhorizon début 2021 : riposte stratégique

L’Ites a initié, le 15 avril 2020, en collaboration avec la KAS (Konrad Adenauer Stiftung), une étude prospective intitulée « La Tunisie face au Covid-19 à l’horizon 2025 : fondements d’une stratégie conciliant l’urgence du court terme et les impératifs du moyen terme ».

Cette étude est déclinée en trois phases :

La phase 1, axée sur la préservation du système Tunisie et l’accompagnement, au cours des mois d’avril et mai 2020, du confinement ciblé tout en préparant l’écosystème à une dynamique de sauvetage, a fait l’objet d’une publication sous forme d’un recueil regroupant l’ensemble des études ;

La phase 2 en cours de finalisation vise à établir un diagnostic d’impact de la Covid-19 sur le système Tunisie, la construction de scénarios à l’horizon début 2021 et les mesures opérationnelles pour cibler le scénario souhaitable et entraver le scénario noir ;

La phase 3, sur la base des deux phases précédentes, vise à explorer l’après Covid-19 à l’horizon 2025 et construire une vision et une stratégie permettant sa matérialisation.

L’exécutif doit manœuvrer en eaux troubles, définir et libeller des priorités, construire une stratégie globale et cohérente permettant de surmonter les facteurs de blocage et d’atteindre les objectifs fixés. Plus que jamais, il doit « être stratège » et non simplement tacticien du court terme. Rigueur et rationalité dans la démarche doivent prévaloir. La stratégie doit être globale, coordonnée, conforme aux moyens du pays et en mesure d’être implémentée de manière efficace en mobilisant l’ensemble des forces vives du pays.

Le volontarisme stratégique et l’innovation sont ainsi au cœur de la démarche adoptée par l’Ites afin d’aboutir à des recommandations opérationnelles « en rupture ».

Face à la recrudescence du nombre de cas et des décès inhérents à la progression de la Covid-19 risquant de saturer le système de santé et de générer, en cas de graves dysfonctionnements, une panique, voire de graves troubles sociaux, la rigueur, une vision claire des enjeux et le sang froid doivent prévaloir. Une stratégie de riposte à large spectre, déclinant des mesures opérationnelles pouvant être mises en œuvre rapidement et de manière efficace tout en tenant compte des moyens mobilisables et fédérant l’ensemble des acteurs clefs du « système Tunisie », doit être conceptualisée et implémentée de manière coordonnée suivant un cap et une vision conciliant l’urgence du court terme et les exigences du moyen terme.

C’est dans ce contexte inédit que l’Ites mène la phase 2 de l’étude prospective visant, via un diagnostic d’impact de la Covid-19 sur le système Tunisie, qu’il soit sanitaire, économique, social, géopolitique, sécuritaire, etc. et la construction de deux scénarios à l’horizon début 2021, le scénario souhaitable et le scénario redouté ou noir, à formuler des recommandations opérationnelles à l’attention du Président de la République et plus globalement du décideur, afin de permettre la matérialisation du scénario souhaitable tout en entravant le scénario noir redouté.

Dans ce cadre, l’Ites publie une étude consacrée au système sanitaire afin de répondre aux enjeux et aux défis de la Covid-19 à l’horizon début 2021. Elle est complétée et enrichie par une note déclinant les mesures d’urgence et de riposte pour faire face à la recrudescence de la pandémie à la date de la fin du mois de septembre 2020. Ces documents sont consultables sur ce lien.

Dictant des arbitrages entre les contraintes sanitaires et les équilibres économiques et sociaux, la riposte se doit d’être graduelle, mesurée, ciblée, progressive, coordonnée et réfléchie quant à son impact sur tout le « système Tunisie » du fait de l’interdépendance des composantes sanitaires, économiques, sociales, etc. Les études obéissant à la même approche méthodologique et portant sur l’économique, le social, l’agriculture et les industries agro-alimentaires, la transition numérique et digitale, la défense et la sécurité nationales, le repositionnement diplomatique de la Tunisie suivront.