Biographie de Khaled Shili, ministre des Affaires étrangères

Khaled Shili a été nommé, ce jeudi 2 janvier 2020, au poste de ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement de Habib Jamli.

Né à Tunis en 1966, Khaled Shili est un diplomate de carrière. Il a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1994. Il était secrétaire des Affaires étrangères à la direction de la formation et du perfectionnement entre 1995 et 1996, ensuite secrétaire des Affaires étrangères à la direction générale pour l’Europe entre 1997 et 2000 avant de présider le département entre 2006 et 2009. En 2014, il rejoint la direction générale des organisations et des conférences internationales.

Il a rejoint, en 2016, la direction des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères. La même année, il a également été nommé membre du conseil des pairs pour l’égalité des chances hommes-femmes.

Avant d’être nommé ministre des Affaires étrangères, il était ambassadeur de Tunisie en Jordanie et ceci depuis 2017. Il a également été en poste à l’ambassade de Tunisie à Bucarest (Roumanie) en tant que conseiller.

Khaled Shili est diplômé d’un master de la Mediterranean Academy of Diplomatic Studies- de l’Université de Malte.