La SCP sassocie à un passionné dautomobile pour la promotion de la marque BRIDGESTONE sur le marché Tunisien

C’est lors d’un évènement regroupant les professionnels du secteur pneumatique en Tunisie qu’a été donné le coup d’envoi d’un partenariat entre la« S.C.P », et Sadri Skander, membre de la direction d'Info-course aux 24h du Mans, DG d'AutoPro, producteur TV et rédacteur en chef du Magazine Tunisie automobile.









En s’associant à ce pro du volant qui a animé de nombreuses émissions autour de l'automobile, la SCP entend asseoir davantage la notoriété de la marque BRIDGESTONEet sa réputation de marque premium auprès des amoureux de l'automobile, mais surtout auprès d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Passionné d'automobile, Sadri Skander s'est déjà illustré à travers plus de 300 Tests Drive et autres prouesses, à l'instar du tournage effectué au centre de recherche et de développement de BRIDGESTONE à Rome, ainsi que le test drive effectué pour la circonstance. L'homme possède aussi une belle réputation auprès de la population cible de BRIDGESTONE et dispose d’un réseau de plus de 100 mille followers (Facebook, Instagram, YouTube).

Connu pour ses produits à la pointe de la technologie, BRIDGESTONEconfectionne des pneus performants et extrêmement résistants. Cette marque leader est partenaire des acteurs-clés de l'industrie automobile (Audi, BMW, Toyota, Nissan,VW,…) et sa stratégie poussée en R&D la conforte dans sa position de fournisseur de premier plan.

Lancement d’une application mobileBRIDGESTONE TN by SCP pour le marché Tunisien permettant la localisation des Revdendeurs de la marque BRIDGESTONE

Dans une démarche de digitalisation, la SCP, distributeur de la marque BRIDGESTONE en Tunisie vient de lancer une application mobile disponible sur Android Store et Apple Store. Cette application offre des services performants: à savoir localiser le revendeur de pneumatiquesBRIDGESTONE le plus proche et d’y aller grâce à un itinéraire proposé sur Google map, choisir et noter le revendeur après la prestation de service, consulter le catalogue Bridgestone sur l’application. Sans compter la partie "Ma voiture" qui permet de gérer le véhicule du consommateur (pneus, rappel pour les prochaines date d’entretien, les prochains contrôles technique, les échéances à venir de assurance véhicule et le paiement des taxes annuelles…)

Dans la même visée de l'application Bridgestone, le distributeur « SCP » de la marque des pneumatiques BRIDGESTONEannonce le lancement d’un site web présentant la marque . Ce nouveau portail internet permet aux consommateurs de découvrir les services, les actualités ainsi que les produits Bridgestonecommercialisé dans le marché Tunisien. Sans oublier le fait que le consommateur peut également faire une recherche du revendeurs BRIDGESTONE par zone géographique.

Ce nouvel espace web présente l'ensemble des pneus de la gamme "BRIDGESTONE", dont le produit BRIDGESTONE TURANZAT005 sorti en 2018. Ce dernier est classé meilleur pneu de sa catégorie et a bénéficié à la quasi-unanimité des louanges de la presse spécialisée.

En combinant efficacité et progressivité, sur chaussée humide, Bridgestone a réussi son pari avec le Turanza T005. Disponible depuis le début de l’année 2019, le T005 équipe déjà plus d'une trentaine de modèles de véhicules haute gamme, à l’instar de la BMW Série 5.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site http://www.bridgestonescp.com/