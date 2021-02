Transformation numérique des entreprises : le Wi-Fi 6 est la solution !

Par Mme Hu Min

Directrice technique de la communication des données du bureau de Huawei en Éthiopie









Routeurs, smartphones, ordinateurs…. De plus en plus d’appareils sont compatibles avec la nouvelle norme Wi-Fi 6. L’un de ses principaux avantages : la vitesse. On estime à environ 40% le gain permis par cette nouvelle technologie. Une opportunité dans la transformation numérique des entreprises.

2020 est l'année de l'utilisation commerciale du Wi-Fi 6 à grande échelle. En pleine pandémie de Covid 19, il a joué un rôle central dans la transformation numérique pour la majorité des entreprises du monde. Avec le développement de l'Internet de Tout (IOE Internet Of Everything) et l'ère du cloud, l'établissement de réseaux mobiles offrant une bande passante élevée, une faible latence et des connexions omniprésentes sont devenus une priorité. Le Wi-Fi 6 est devenu crucial pour la connectivité dans cette nouvelle ère en raison de ses avantages techniques.

Le Wi-Fi 6 va faire une immense différence dans les lieux publics à forte densité (aéroports, gares, open space, centres commerciaux…), où des dizaines voire des centaines d’utilisateurs exploitent la connexion en même temps. La promesse : une multiplication par quatre de la capacité d'accès des utilisateurs et de la bande passante du service. Cela signifie que le Wi-Fi 6 permet aux utilisateurs de se connecter simultanément dans des scénarios Wi-Fi haute densité et garantira une bonne expérience utilisateur pour les applications qui nécessitent une bande passante élevée et une faible latence.

Concernant les domaines de la fabrication et de la logistique, le point d'accès Wi-Fi 6 Huawei AirEngine va transformer les usines et révolutionner la distribution. Avec son émergence, des robots intelligents se joindront bientôt pour gérer des tâches répétitives, mécaniques et dangereuses, conduisant les usines vers une production automatisée. Aussi, les services publics seront également améliorés, car Huawei AirEngine permet d'offrir des services en ligne personnalisés disponibles à tout moment et en tout lieu, améliorant le niveau de satisfaction des utilisateurs.

Le Wi-Fi 6 synonyme de haut débit et d'autonomie renforcée

Si le Wi-Fi 6 a hérité de toutes les fonctionnalités avancées MIMO du Wi-Fi 5, il introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les scénarios de déploiement haute densité. En effet, les nouvelles fonctionnalités de base du Wi-Fi 6 comportent de nombreux aspects tels que ; la technologie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), ainsi que son acquisition des technologies multi-utilisateurs, d'entrée et de sortie en amont et en aval. Cette dernière technologie permet de procéder à une division du canal lors d’une communication simultanée avec plusieurs appareils, évitant ainsi l’encombrement des bandes.

Aussi, le Wi-Fi 6 dispose d'une technologie de modulation d'ordre supérieur (1024-QAM), et enfin d'un mécanisme de coloration de la réutilisation spatiale (SR) et de l'ensemble de services de base (BSS).

Évolution de la convergence filaire et sans fil

Dans le domaine du Wi-Fi 6, Huawei est le premier fournisseur du secteur à proposer et à lancer des fonctionnalités et des solutions de convergence filaire et sans fil, qui ont été largement utilisées dans les réseaux de moyenne et grande taille dans des universités, gouvernements, entreprises, stades et établissements scolaires de renommée mondiale.

Le réseau de campus à l'ère du Wi-Fi 6

Les solutions de réseau de campus de Huawei, alimentées par AirEngine Wi-Fi 6, ont une solide expérience dans plusieurs secteurs. Services administratifs, éducation, gouvernement et entreprises nous font confiance.

À l'avenir, Huawei continuera à travailler avec plus de partenaires dans le monde entier pour fournir à ses clients les meilleures solutions et services, les aidant à accélérer la transformation numérique et à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Cette solution évolutive peut aider les clients à créer un réseau de campus de super capacité, intelligent et autonome centré sur l'expérience de service.

