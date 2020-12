Novembre 2020 : Suzuki leader du marché automobile Tunisien

Avec 621 unités immatriculées en novembre 2020, Suzuki la marque japonaise représentée en Tunisie par CAR PRO accapare non seulement la première place du classement des véhicules particuliers mais aussi la première place du classement des véhicules légers. Ceci constitue une première pour la marque nippone qui a pu en moins de quatre ans de commercialisation s’imposer comme un acteur majeur du marché.

L’exploit du concessionnaire nippon revient indéniablement à la diversification de sa gamme, avec 8 modèles proposés, CAR PRO couvre la totalité des segments de véhicules, allant de la mini citadine la Celerio (disponible également en version populaire) au mythique SUV la Suzuki VITARA sans oublier les best Sellers de la marque en Tunisie : la citadine Suzuki Swift, la citadine tri corps la Suzuki DZIRE et le nouveau mini SUV le Suzuki S-presso.

CAR PRO propose également à la vente la cinquième génération du Suzuki Jimny, un offroader compact aux capacités de franchissement exceptionnelles et le monospace 7 places le Suzuki Ertiga disponible en deux versions BVM et BVA.

En un peu moins de quatre ans d’existence CAR PRO a commercialisé plus de 8 300 véhicules soit autant d’unités que ses allocations d’importation lui permettent de vendre.

Pour mieux servir ses clients CAR PRO a déjà déployé un réseau de quatre agences réparties sur Tunis , Sousse et Nabeul, et verra l’ouverture d’une nouvelle agence à Sfax en Janvier 2021.





Rappelons aussi que CARPRO doit ce succès au travail d’une équipe compétente, dynamique, soudée et engagée, dont le seul et unique but est la satisfaction permanente de sa clientèle.