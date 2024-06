Basta !

Imprimer

La présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, s’est vue flanquée de deux nouveaux dossiers à charge, portant à cinq le nombre total des affaires judiciaires contre elle depuis son incarcération au mois d’octobre 2023. La plupart de ces dossiers sont en rapport avec l’épée de Damoclès des temps modernes dans notre pays, le fameux décret 54 et son illustre article 24. La plupart de ces poursuites ont été intentées contre elle suite à des plaintes de la part de l’instance dite indépendante pour les élections (ISIE), qui s’est presque spécialisée ces derniers mois dans les plaintes contre les opposants au pouvoir sur la base du dit décret.

L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, incarcérée depuis quelques semaines sur la base de l’article 24 du décret 54, a été rattrapée, elle aussi par deux nouvelles affaires sur la base de déclarations anciennes. Elle comparaitra de nouveau devant le juge d’instruction le 11 juin prochain.

Notre confrère, le journaliste Mourad Zghidi et l’animateur Borhane Bessaies sont tous les deux poursuivis séparément pour de nouvelles affaires financières. Pourtant, quand ils avaient été arrêtés, il y a quelques semaines, c’était juste pour des déclarations sur la base de l’article 24 du décret 54.

L’ancien coordinateur général du Qotb, Riad Ben Fadhel déjà emprisonné depuis novembre 2023, s’est vu condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement et à deux milliards d’amende pour des infractions financières. Au départ, il avait été arrêté à son retour de l’étranger, à l’aéroport, pour avoir acheté, dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, des voitures ayant appartenu à la famille de l’ancien président Ben Ali.

Ce ne sont là que quelques exemples collectés cette semaine, marquant les déboires de quelques citoyens tunisiens avec la machine judiciaire. Ce n’est nullement une liste exhaustive. Pour cela, il aurait fallu un registre volumineux pour pouvoir inscrire tous les Tunisiens qui se trouvent depuis quelques années broyés par une machine infernale, otages entre les mains d’une justice déchainée faute d’être équitable.

Les victimes de cette frénésie judiciaire ne sont pas seulement des personnalités publiques de premier plan. Bien entendu, il y a les femmes et les hommes politiques. Il y a aussi les avocats, les journalistes, les syndicalistes. Mais il y a par ailleurs des dizaines d’hommes d’affaires inconnus par le grand public. Il y a des centaines de jeunes, des blogueurs et des internautes suivis seulement par leurs amis dans des cercles plus ou moins restreints. Il y a aussi des tagueurs de murs anonymes ou tout simplement de jeunes supporters dans les stades dont le seul tort est d’exprimer leur frustration, leur désillusion et leur mal de vivre.

Le point commun entre toutes ces franges de la société, c’est qu’elles ont été toutes critiques envers un pouvoir qui a déçu. Il n’a rien promis certes, mais il n’a rien réalisé non plus. Pire il s’est embourbé dans un discours populiste et une logique conspirationniste qui ont fini par lasser. Même les plus fervents soutiens du pouvoir, partis politiques et personnalités publiques confondus, ont fini par se démarquer du président de la République ne voyant plus d’issue, se sentant dépréciés, non entendus et marginalisés. Mais surtout, ils se sont désolidarisés d’une tendance autoritaire évidente et d’un dérapage despotique rampant.

Emmuré dans sa propre logique, le pouvoir en place réagit contre ses détracteurs avec une violence excessive. Il utilise pour cela des lois liberticides décrétées sur-mesure. Il s’appuie sur une police qui semble retrouver ses vieux démons et sur un appareil judiciaire assujetti. Il met à contribution une instance des élections qui fait tout pour plaire au président de la République et rien ou presque pour assumer son statut d’instance indépendante ou son mandat de garant d’élections libres, plurielles et démocratiques.

À quatre mois de l’élection présidentielle, il est encore temps (on l’espère de tout cœur) de retrouver la raison, de reprendre les esprits, de stopper l’hémorragie et d’arrêter le massacre. La Tunisie mérite mieux et son peuple est en droit d’attendre plus de ses gouvernants.