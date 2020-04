La Banque mondiale met en garde contre un effondrement brutal des prix du pétrole

La Banque mondiale a publié, ce jeudi 9 avril 2020, un rapport sur l’importance de la transparence pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Au sujet de la Tunisie, il en est ressorti que le nouveau gouvernement est confronté à une situation économique très vulnérable due à une détérioration de l'économie mondiale en raison de la pandémie de coronavirus et de la volatilité des prix du pétrole.

« La Tunisie a des déficits conjugués à des dettes élevées et des garanties limitées, tandis que la croissance est affaible, l'emploi stagne et l'inflation est relativement élevée. Une pandémie qui s'aggrave aurait un impact négatif sur le tourisme, les exportations et la demande intérieure et, par conséquent, sur la croissance, l'emploi et la vulnérabilité des ménages. Un effondrement brutal de la récente dynamique des prix du pétrole exacerberait les pressions courantes et fiscales » a souligné la Banque mondiale.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 628 cas sur un total de 8.878 dépistages réalisés, à la date du 8 avril courant.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

M.B.Z