La BCT décide des mesures exceptionnelles en faveur des particuliers

Des mesures exceptionnelles de soutien pour les particuliers afin de soutenir leur pouvoir d’achat ont été décidées par la Banque centrale de Tunisie (BCT), via la circulaire N°2020-07 du 25 mars 2020 destinée aux banques publiée ce mercredi 25 mars 2020, parallèlement à celles prises en faveur des entreprises économiques à travers la circulaire n°2020-06. L’objectif étant de contribuer à la limitation des retombées économiques et sociales de la propagation de la pandémie du Covid-19 en Tunisie.

La BCT invite ainsi des banques à prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir les particuliers afin de faire face aux retombées de la crise. Elle leur demande aussi de reporter les tranches des crédits (en principal et intérêts) échues durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin septembre 2020 et l’allongement, en conséquence, de la durée de remboursement des crédits. Une mesure concerne les crédits non professionnels accordés aux clients dont le revenu mensuel net est inférieur à 1.000 dinars et qui sont classés 0 et 1 à fin décembre 2019.

Elle octroie aux banques la possibilité d’étendre les mesures de report aux clients dont le revenu mensuel net est inférieur à 1.000 dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 et ce, au cas par cas et selon l’évaluation de la situation du client.

