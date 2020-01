Nabil Karoui : Habib Jamli nous a mis devant le fait accompli !

Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, a estimé, dans une déclaration accordée ce jeudi 9 janvier 2020, à Mosaïque FM, que le chef du gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jamli, s’est précipité en formant son gouvernement sans se concerter avec son parti.

« Nos demandes étaient claires, ce gouvernement a été formé sans qu’on se concerte avec nous et au final c’est un gouvernement de compétences nahdhaouies qui ne reflète pas le paysage politique actuel. Là Habib Jamli a déposé sa liste à l’ARP puis nous a appelé pour en discuter et dire qu’un remaniement est possible après le vote de confiance. Cette idée est douteuse, on ne va pas nommer des ministres pour leur dire plus tard qu’on les limoge parce que tel ou tel n’en veut pas et nous avons beaucoup de réticences sur plusieurs noms. Habib Jamli nous a mis devant un fait accompli puis est venu nous dire discutons, ce n’est pas comme ça qu’on fait les choses » a-t-il ajouté.

M.B.Z