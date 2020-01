Un conseil ministériel restreint se penche sur la situation en Libye

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a présidé, ce mardi 7 janvier 2020, un conseil ministériel restreint consacré au suivi du développement de la situation sur les frontières tunisiennes tenant compte de l’évolution des évènements sur la scène libyenne.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité d’intercepter toutes les menaces et d’anticiper les scénarios possibles, tout en renforçant la coordination entre les différentes structures et les institutions nationales et internationales concernées, afin de garantir une intervention efficace en cas de nécessité.

Par ailleurs, le conseil a fait part de sa satisfaction du rendement des unités sécuritaires et militaires, soulignant leur rôle important dans la défense des acquis de l’Etat.

Le chef du gouvernement a insisté, dans le même contexte, sur la nécessité d’accélérer le rythme des préparatifs diplomatiques et sécuritaires ayant commencé depuis le mois de février 2019 afin d’assurer toutes les conditions nécessaires à la préservation des intérêts suprêmes de la nation face aux tensions dans la région.

S.H