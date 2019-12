La commission des Finances réexamine une série de projets de loi

La commission des Finances au Parlement a tenu une réunion, ce mardi 24 décembre 2019, pour examiner une série de projets de loi élaborés par l’ancienne commission.

Lors de cette réunion, les débats ont porté sur les méthodes d’examen de ces projets. Il a donc été convenu de les réétudier et d’inclure les avis et les positions des députés puisque les travaux et les décisions de l’ancienne commission ne reflètent pas les orientations de la commission actuelle.

Il a également été décidé de former une équipe de travail chargée du contrôle des prêts adoptés et des projets, en vue de leur réalisation. L’examen des projets en cours d’étude a été reporté jusqu’à la désignation d’un président de la commission des Finances.

