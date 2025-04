Mohamed Ben Ayed et Joey Hood discutent des nouvelles taxes américaines sur les exportations tunisiennes

Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu, lundi 7 avril 2025, avec l’ambassadeur des États-Unis, Joey Hood.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a indiqué que Mohamed Ben Ayed a exprimé l’aspiration de la Tunisie à renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération avec les États-Unis d’Amérique, ainsi que sa détermination à œuvrer pour les élever « vers des horizons plus vastes », notamment dans les domaines économique et commercial.

Le ministère des Affaires étrangères a précisé que la rencontre a été l’occasion d’évoquer les nouveaux droits de douane imposés aux exportations tunisiennes vers les États-Unis, avec un échange sur les moyens possibles de « revoir ces mesures et d’en limiter les effets négatifs ». L’ambassadeur Joey Hood a, de son côté, réaffirmé « la solidité des relations d’amitié entre les deux pays » et « l’engagement des États-Unis à renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs d’intérêt commun ».

H.K