L’Apal précise les règles sur l’usage des véhicules tout-terrain sur les plages

Le directeur général par intérim de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal), Mehdi Belhaj, est intervenu, lundi 7 avril 2025, au sujet de l’interdiction des véhicules et motos tout-terrain sur les plages.

« Le communiqué a été élaboré au nom de quatre ministères, à savoir le ministère de l’Intérieur, du Transport, de l’Agriculture et de l’Environnement », a expliqué l'invité de Jihene Miled.

Il a précisé que c'est le ministère du Transport qui délivre l’autorisation pour ce type de véhicule. Il a ensuite expliqué que c’est pour cette raison que le communiqué mentionne le décret numéro 262 du 15 février 2010, relatif à la liste des contraventions aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application.

« Dernièrement, nous avons reçu plusieurs plaintes et vidéos de citoyens, envoyées par e-mail aux ministères, dénonçant l’usage de ces véhicules dans des zones où l’écosystème est fragile et où les dunes de sable sont menacées », a expliqué M. Belhaj. Il a ajouté que les plages ne peuvent pas être régies de la même manière que le désert et qu’en contrepartie, il existe des plages où l’usage de ces véhicules est autorisé, à condition d'avoir demandé une autorisation préalable.

« Si nous faisons face à une région soumise à des conventions internationales environnementales, nous ne pouvons pas tolérer de telles activités », a précisé l’invité de l’émission Sbeh Eness sur Mosaïque FM. Il a conclu : « le communiqué n’a pas introduit de nouveaux faits juridiques, c’est simplement un rappel de la loi. »

H.K