En solidarité avec la Palestine, l'Uget appelle à une grève générale universitaire

Imprimer

L'Union générale des étudiants de Tunisie (Uget) a appelé à une grève générale dans l’ensemble des établissements universitaires du pays, ce lundi 7 avril 2025, pour dénoncer les crimes de génocide commis par l’occupation sioniste contre le peuple palestinien.

Dans un communiqué rendu public, dimanche 6 avril 2025, l’Uget appelle à intensifier les actions de protestation, notamment à travers des sit-in, des rassemblements et la distribution de tracts en soutien à la cause palestinienne et pour dénoncer les crimes de guerre perpétrés dans la bande de Gaza.

Le syndicat étudiant a également exhorté les citoyennes et citoyens à poursuivre le boycott de tous les produits et marques en lien direct ou indirect avec les entreprises soutenant l’occupation israélienne.

L’Uget a fermement condamné l’escalade des crimes de guerre et de génocide commis par Israël, tout en dénonçant le silence complice de la communauté internationale et des régimes arabes. L'union a par ailleurs appelé les autorités tunisiennes à accélérer l’adoption d’une loi criminalisant toute forme de normalisation avec le régime sioniste.

Ce mouvement intervient au lendemain d’une grande manifestation organisée près de l’ambassade américaine à Tunis, où des milliers de manifestants ont exprimé leur solidarité avec Gaza et exigé l’arrêt immédiat de toute coopération ou normalisation avec Israël.





S.H