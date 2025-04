Le Cnopt solidaire avec le pharmacien condamné dans l'affaire des nourrissons

Le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie (Cnopt) a réagi fermement à la décision de la Cour d'appel de Tunis, rendue le samedi 5 avril 2025, qui a confirmé le jugement de première instance à l'encontre de la directrice du service de néonatologie et du pharmacien responsable. Cette décision judiciaire fait suite à la mort tragique de quatorze nourrissons entre le 4 et le 15 mars 2019 au centre de maternité et de néonatologie de la Rabta, suite à une infection nosocomiale liée à l’alimentation parentérale.





Dans ce contexte, le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens a exprimé son soutien total et inconditionnel à Raouf Jamai. Il dénonce la décision de justice qu’il considère comme injuste et déclare que le pharmacien a été pris comme cible sans qu’il ait la possibilité de défendre sa position de manière adéquate. Le Conseil considère cette condamnation comme une atteinte à la dignité et à l’honneur de la profession pharmaceutique et annonce qu’il prendra des mesures pour défendre ses membres. Une cellule de crise a été mise en place et des décisions concernant d’éventuelles actions de solidarité et de protestation seront annoncées prochainement.





Le Conseil insiste sur le fait que cette affaire soulève des questions graves sur la gestion de la santé publique en Tunisie, et qu’il est impératif de réévaluer les responsabilités au sein du système de santé, en mettant l’accent sur les dysfonctionnements structurels plutôt que sur les responsables de moindre hiérarchie.

La Cour a prononcé une peine de huit mois de prison pour chaque accusé, soit un total de dix ans de peine collective. De plus, une indemnisation de 30.000 dinars a été fixée pour chaque famille ayant demandé réparation.

Dans ce contexte, l'avocat Toumi Ben Farhat, représentant certaines familles, a souligné que le pharmacien, Raouf Jamai, n'était en réalité qu'un bouc émissaire, insistant sur le fait que ce dernier avait alerté les autorités compétentes dès 2017 sur les défaillances de la chambre blanche, lesquelles ont été confirmées par l'expertise. Il a également pointé du doigt la responsabilité des trois ministres successifs de la Santé et a appelé à leur mise en examen.





S.H