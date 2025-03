Fakhreddine Fadhloun appelle à durcir les peines pour la consommation et le trafic de drogue

Imprimer

Le député Fakhreddine Fadhloun a estimé qu’afin de lutter contre l'augmentation de la criminalité, il est nécessaire de durcir les sanctions pour la consommation et le trafic de drogues.

L’élu a souligné que cette mesure devrait s’appliquer en particulier pour les comprimés stupéfiants, qui sont, selon lui, à l'origine des crimes les plus graves, tout en mettant fin aux possibilités de réduction de peine.

Le ministère de l'Intérieur tunisien intensifie ses efforts contre le trafic de stupéfiants, une priorité affichée par l'État, avec des arrestations presque hebdomadaires de trafiquants.

Les forces de l'ordre, en collaboration avec différentes unités spécialisées, ont réussi à démanteler des réseaux internationaux et saisi de grandes quantités de drogues, principalement du cannabis, de la cocaïne et de l'ecstasy.

La situation en Tunisie reste, toutefois, moins grave comparée à des pays comme les États-Unis ou l'Europe, où des drogues plus dangereuses, comme le Fentanyl, sont présentes. Les saisies en Tunisie ne concernent pas encore les substances les plus toxiques, et le pays semble relativement protégé grâce à des lois sévères et un travail de terrain actif.

M.B.Z