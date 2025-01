Le Conseil français des barreaux condamne le jugement contre Sonia Dahmani

Imprimer

À l'occasion de la Journée mondiale des avocats en danger, le Conseil national des Barreaux (CNB) français a condamné avec la plus grande fermeté la peine de 18 mois de prison ferme prononcée en appel à l’encontre de leur consœur tunisienne Sonia Dahmani.

« Cette nouvelle peine prononcée à l’issue de l’audience du 10 janvier dernier s’ajoute à une précédente condamnation à deux années d’emprisonnement, en octobre 2024. Le CNB et l’ensemble du barreau français resteront engagés aux côtés des avocats menacés, partout où se fait sentir le besoin de défendre ceux qui risquent leur liberté pour défendre les droits humains », indique le CNB dans un communiqué publié samedi 25 janvier 2025.

La chambre correctionnelle près de la cour d'appel de Tunis a confirmé, vendredi 24 janvier 2025, la condamnation de l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, tout en réduisant la peine d'emprisonnement de deux ans à un an et six mois.

Il s'agit d'une affaire qui n'est pas liée au procès relatif à la déclaration « Heyla lebled ». En effet, pour cette affaire, Sonia Dahmani avait écopé d'un an de prison en première instance. Sa peine avait ensuite été réduite en appel à huit mois de prison.

Sonia Dahmani est impliquée dans cinq affaires, toutes basées sur le décret 54 et liées à des déclarations médiatiques.

S.H