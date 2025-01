Hichem Ajbouni : la libération de Sonia Dahmani, clé d’un apaisement attendu

Imprimer

Alors que se tient aujourd’hui, vendredi 10 janvier 2025, le procès en appel de l’avocate Sonia Dahmani pour ses propos sur le racisme en Tunisie, le dirigeant d’Attayar, Hichem Ajbouni, a estimé que sa libération pourrait « marquer le début d’une nouvelle phase d’apaisement et de calme politique pour préparer l’étape de la réconciliation nationale ».

L’ancien élu s’est demandé « si un miracle » pourrait se produire, rappelant que la conjoncture régionale et internationale complexe appelle les autorités à engager une « réconciliation avec les citoyens et à fortifier la maison intérieure pour faire face à tous les défis internes et externes ».

« Adopter l’approche de la répression sécuritaire et judiciaire, de l’injustice, de l’oppression, de l’abus et de la calomnie ne conduira qu’à l’échec, à l’effondrement, à la division sociale et à l’explosion, c’est ce que nous ne souhaitons pas pour notre pays ! Le miracle est entre les mains d’une seule personne dans ce pays et j’espère qu’elle prendra une sage décision dans cette direction », a-t-il écrit.

Sonia Dahmani est impliquée dans cinq affaires, toutes basées sur le décret 54 et liées à des déclarations médiatiques.

La première affaire, connue sous le nom de « Hayla El Bled » (ce qui signifie « incroyable pays ! »), est celle qui a conduit à son arrestation. Sonia Dahmani a été condamnée définitivement à huit mois de prison dans cette affaire.

Son avocat, Sami Ben Ghazi, avait déclaré que les trois autres affaires sont encore en phase d’enquête. « Actuellement, Sonia Dahmani fait face à un total de deux ans et huit mois de prison, avec trois affaires encore non jugées », résumait Sami Ben Ghazi.

M.B.Z