L'affaire de complot désormais entre les mains de la chambre criminelle

La chambre d'accusation près la Cour de cassation a décidé, le 24 décembre 2024, de renvoyer l'affaire de complot contre la sûreté de l'État à la chambre criminelle près le Tribunal de première instance. La justice a également rejeté toutes les demandes de libération.

Contacté par Business News, l'avocat et membre du comité de défense, Samir Dilou, a indiqué avoir pris connaissance de cette décision par les médias.

Pour rappel, les personnes accusées de complot, incarcérées à la suite de mandats de dépôt émis le 25 février 2023, comprennent notamment Khayam Turki, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi et Kamel Letaïef. Lazhar Akremi et Chayma Issa, également arrêtés dans le cadre de la même affaire, ont été libérés le 13 juillet 2023.

La période de détention provisoire aurait dû se terminer entre le 18 et le 19 avril 2024, mais aucune décision de libération n'a été prise par les autorités tunisiennes. Par ailleurs, des fuites concernant le document d'instruction ont alimenté critiques et railleries. Plusieurs détenus ont mené des grèves de la faim pour protester contre leur détention, mais sans succès. À ce jour, après plus de 600 jours de détention, ils restent emprisonnés.

S.G