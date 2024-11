Lotfi Mraihi condamné à six mois de prison ferme

La 14e Chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a condamné le président de l'Union populaire républicaine (UPR) Lotfi Mraihi, à six mois de prison ferme, durcissant ainsi le jugement prononcé en première instance de six mois de prison avec sursis.

Lotfi Mraihi a été condamné pour propagation de fausses informations touchant à la sûreté de l’État. Il avait expliqué, lors du jugement en première instance à six mois avec sursis, avoir dit que « Kaïs Saïed a échoué, que sa cote de popularité a régressé et qu’il patauge » ce qui a été considéré comme une fausse information. Cette condamnation se base donc sur une déclaration médiatique du président de l'UPR où il avait donné son avis sur la situation politique et critiquait le président alors sortant.

Candidat malheureux à la présidentielle de 2019, Lotfi Mraihi avait annoncé son intention de se porter candidat à la présidentielle d’octobre 2024 avant d’être poursuivi puis arrêté le 3 juillet 2024.

On rappellera que M. Mraihi avait déjà été condamné le 18 juillet 2024, par la chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance de Tunis, à huit mois de prison, deux mille dinars d’amende et l’interdiction, à vie, de se présenter aux élections une fois rendu le jugement définitif. Dans cet autre dossier, il a été accusé d'avoir offert de l'argent pour influencer la volonté des électeurs lors de l'élection présidentielle en 2019.

M.B.Z