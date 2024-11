Affaire des déchets italiens, Noureddine Taboubi, ouvrières agricoles… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 21 novembre 2024 :







Deux anciens ministres de l'Environnement acquittés dans l'affaire des déchets italiens

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a prononcé un jugement dans l'affaire des déchets italiens, en décidant un non-lieu à l'encontre des anciens ministres de l'Environnement, Mustapha Aroui et Chokri Belhassen. En revanche, le propriétaire de la société importatrice de ces déchets a été reconnu coupable et condamné à vingt ans de prison. La chambre criminelle a examiné à nouveau le dossier de l'importation illégale des déchets italiens, impliquant plus de vingt accusés, dont les deux anciens ministres de l'Environnement, Chokri Belhassen et Mustapha Aroui, des responsables de l'Agence de gestion des déchets, des membres du ministère de l'Intérieur, un avocat, ainsi que le propriétaire de l'entreprise importatrice.







Noureddine Taboubi dénonce une campagne orchestrée pour discréditer l’UGTT

Lors de la commémoration du 74ᵉ anniversaire du soulèvement des travailleurs à Enfidha, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a lancé, jeudi 21 novembre 2024, un appel à l’ouverture des négociations sociales pour l’année 2025. Cette déclaration a été relayée le même jour par Echaab News, l’organe de presse de la centrale syndicale. M. Taboubi a exhorté le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) à engager des négociations dans le secteur privé, dans un climat apaisé et loin des pressions





Le syndicaliste Jamel Cherif condamné à six mois de prison avec sursis

Le secrétaire général de l’Union régionale du travail à Kairouan, Saïd Seboui, a annoncé ce jeudi 21 novembre 2024 que le Tribunal de première instance de Kairouan a condamné Jamel Cherif, secrétaire général de l’Union locale de Sbikha, à six mois de prison avec sursis. Trois ouvriers d’une usine de fabrication de chaussures ont également été condamnés à trois mois de prison avec sursis. Selon la même source, tous les accusés ont été libérés après le verdict.





Kasserine - Quinze ouvrières agricoles blessées dans un accident de la route

Le directeur régional de la Protection civile à Kasserine, le colonel Youssef Affi, a annoncé, ce jeudi 21 novembre 2024, dans une déclaration aux médias, que quinze ouvrières agricoles ont été blessées à des degrés divers dans un accident de la route. L’intervention rapide des unités de la Protection civile et des services de santé a permis de transporter les victimes vers les hôpitaux de El Ayoun et Sbeitla. Selon le colonel Affi, l’accident s’est produit sur la route reliant Sbeitla à El Ayoun, dans le gouvernorat de Kasserine, à la suite d’une collision entre un véhicule transportant les ouvrières agricoles et une voiture.







Une initiative parlementaire pour lutter contre la fuite des compétences tunisiennes à l'étranger

Le député Fakhreddine Fadhloun, président de la commission parlementaire de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique, des jeunes et du sport, a indiqué que les élus préparaient une initiative parlementaire pour lutter contre la migration des compétences tunisiennes. « On ne peut pas continuer ainsi. Beaucoup de médecins et d’ingénieurs, qui ont coûté cher à la société tunisienne, ont quitté le pays, et d'autres pays bénéficient désormais de leurs compétences. Il faut arrêter cela. Cette initiative n’a pas pour objectif d’empêcher les compétences tunisiennes de trouver un emploi à l’étranger, mais il est nécessaire que la nation récupère ses investissements.