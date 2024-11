Le groupe Stip réalise des pertes de près de 1,6 MD en 2023

La Société tunisienne des industries de pneumatiques (Stip) a annoncé la réalisation d’un résultat net consolidé en chute au 31 décembre 2023 de -1,57 millions de dinars contre 11,92 millions de dinars un an auparavant. Le bénéfice de la société était de 24,18 millions de dinars fin 2021.

Les produits d’exploitation ont baissé de 8,70% passant de 152,43 millions de dinars fin décembre 2022 à 139,15 millions de dinars fin décembre 2023. Les charges d’exploitation ont, pour leur part, diminué de 3,74%, atteignant 129,75 millions de dinars fin décembre 2023 contre 134,80 millions de dinars fin décembre 2022. En parallèle, les charges financières ont augmenté de 20,62% évoluant de 9,06 millions de dinars fin décembre 2022 à 10,93 millions de dinars fin décembre 2023, alors que les gains ordinaires ont diminué de 45,83%, passant de 4,44 millions de dinars fin décembre 2022 à 953.222 dinars fin décembre 2023.

Dans leur rapport, les commissaires aux comptes ont indiqué que la Stip a reçu en 2020 une notification de redressement de la part de la direction des douanes pour un montant égal à 156,65 millions de dinars pour cause de non-rapatriement des produits des exportations. « Compte tenu des justificatifs présentés par la société, nous estimons que le risque financier est peu probable », a précisé ce même document. Ce dernier précise aussi que « la Stip a reçu en avril 2024 un avis de contrôle de la CNSS portant sur les exercices 2021, 2022 et 2023 » et qu’à la date de la rédaction du présent rapport, aucune notification de redressement n’est parvenue à la société.

En outre, les commissaires aux comptes ont noté que : « Postérieurement au 31 décembre 2023, la direction générale de la société a décidé, après consultation de la Commission centrale du contrôle du licenciement en place auprès du ministère des Affaires sociales, l’arrêt de l’activité (chômage technique) des deux usines pour deux mois à partir du 16 avril 2024. Durant cette période, le personnel a bénéficié de 50% de son salaire brut. Cette décision a été prise en raison du niveau du stock de produits finis atteint par la société.

À la clôture de l’exercice 2023, le stock de produits finis s’élevait à 31,64 millions de dinars contre environ cinquante millions de dinars à la date de la prise de décision du chômage technique. Il convient de signaler que l’activité commerciale de la société ne s’est pas arrêtée pour autant et que les deux usines ont repris la production à partir du 22 mai 2024 pour Msaken et à partir du 29 avril 2024 pour Menzel Bourguiba ».

Le Conseil d’administration a convoqué les actionnaires de la société à prendre part à l'Assemblée générale ordinaire prévue, vendredi 15 novembre 2024, à 11h00 au siège social – 77, Boulevard de la terre, Centre Urbain Nord 1003 Tunis El Khadhra.

I.N.