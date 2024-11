Pour Abid Briki, il est temps d’instaurer la Cour constitutionnelle

Le secrétaire général du mouvement la Tunisie en avant, Abid Briki, a appelé samedi 2 novembre 2024, dans une déclaration médiatique, à l'occasion des travaux du conseil central du parti, à renoncer au recours aux décrets, en particulier le décret 54, et à adopter plutôt le Code pénal.

Pour Abid Briki, qui a soutenu le processus du 25-Juillet ainsi que la réélection du président de la République, « il est temps d’instaurer la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature ».

M. Briki a confirmé que le parti reste attaché aux objectifs du 25-Juillet. Il a souligné que les résultats de l’élection présidentielle « ont clairement montré la satisfaction et la patience des électeurs à l'égard du processus, malgré la perte de certains produits de base lors de la période précédente ». Il a aussi souligné que les enjeux politiques doivent être complétés par une ouverture sur le futur : « Il y a des signes encourageants et nous devons intensifier nos efforts. Le président Kaïs Saïed a une grande responsabilité », a-t-il relevé.

En ce qui concerne le projet de loi de finances, Abid Briki a affirmé que les dispositions incluses représentaient une avancée vers l'établissement d'un État social. Il a souligné que le parti analyse les questions de manière impartiale et qu'il reste attaché aux objectifs du 25-Juillet, les considérant comme « des objectifs progressistes qui positionnent la Tunisie sur la voie de la construction d'un État indépendant et souverain, capable de faire face à toutes les formes de déviation et de corruption, sans compromettre son intégrité, et de traiter avec toutes les parties de manière équitable ».

Le parti politique Tunisie en avant a soutenu le président Kaïs Saïed lors de l’élection présidentielle du 6 octobre 2024. Il est important de souligner que de nombreux partisans du mouvement du 25-Juillet ont exprimé le souhait d'annuler le décret 54, ce qui a suscité de vives critiques et un ensemble d'arrestations pour des journalistes, des acteurs politiques et des détenus d'opinion .





H.K