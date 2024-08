La Dynamique féministe exige la libération des prisonnières du décret 54

Lors d'un sit-in de solidarité aujourd'hui, mardi 20 août 2024, devant le Palais de justice de Tunis, le mouvement de la Dynamique féministe a exigé la libération immédiate et inconditionnelle de Sonia Dahmani et des autres prisonnières à cause de leur activité publique.

La directrice exécutive de l'association Aswat Nissa, Sarah Ben Saïd, a indiqué qu’en date du 25 juillet 2024, la Dynamique a lancé la campagne "Liberté pour toutes les femmes sans exception", notant que plus de sept femmes ont été emprisonnées conformément aux dispositions du décret 54 en raison de leur activité dans l’espace public, associatif, politique et médiatique.

De son côté, l'avocat Sami Ben Ghazi, membre du comité de défense de Sonia Dahmani, a affirmé que sa cliente devrait comparaître aujourd'hui devant la cour d'appel après une condamnation en première instance d'un an de prison à son encontre.

Il est à noter que Sonia Dahmani avait décidé de se présenter pieds nus au tribunal suite au refus des autorités carcérales de lui fournir les vêtements que sa famille lui a apportés à cet effet.

