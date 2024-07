Noureddine Bhiri, onze jours de grève de la faim : Maher Medhioub appelle à le sauver d'une mort lente

Maher Medhioub, ancien assesseur du président du Parlement, a publié, lundi 8 juillet 2024, une lettre adressée à Margaret Satterthwaite, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats, ainsi qu’aux organisations de défense de l'indépendance de la justice et des avocats persécutés.

Dans cette lettre, Maher Medhioub appelle à « sauver » l’ancien ministre et dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri, des « méandres de la détention et d’une mort lente ». Noureddine Bhiri a, rappelons-le, entamé une grève de la faim le 28 juin.

« Nous appelons la rapporteuse spéciale, ainsi que toutes les organisations tunisiennes, régionales et internationales de défense des droits de l'homme et des droits des juges et des avocats, à assumer leur responsabilité éthique envers leur collègue qui affronte la mort avec un courage rare pour défendre son droit à vivre dans la dignité, et à faire pression pour la libération Noureddine Bhiri de tous les prisonniers d'opinion en Tunisie sous le régime de Kaïs Saïed », dit la correspondance.

Noureddine Bhiri a entamé, le 28 juin 2024, une grève de la faim ouverte en guise de protestation à 'encontre de l'absence de réaction de la part du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis au sujet de plaintes déposée pour torture et mauvais traitement.

Il avait déposé une plainte visant des agents de police ainsi que d'autres individus pour torture et mauvais traitement depuis plus d'un an.

Pour rappel, Noureddine Bhiri est accusé d'attentat visant à changer la structure de l'État, inciter les habitants à s'attaquer les uns les autres et à provoquer des troubles. Il a été arrêté, le 13 février 2023, après une descente policière effectuée à son domicile, où il a été blessé. Il avait alors été traduit devant le juge d’instruction du 33e bureau près le Tribunal de première instance de Tunis pour un statut Facebook.

M.B.Z